Експерти підказали, як привчити дітей різного віку до хатніх обов’язків

Звісно, на початковому етапі життя діти не можуть бути помічниками вдома, але по мірі свого зростання вони можуть взяти на себе певні обов'язки, стверджують психологи.

Чому це важливо

По- перше, батьки мають також враховувати свої особисті справи та інтереси, що не пов'язані з родиною. По-друге, навчання дітей допомагати вдома розвиває їх побутові навички та готує до дорослого життя. Коли доросла дитина не знає, як працює пилосос чи як готувати гречку, це може виглядати дивно.

Поступово рутина допомагає дітям розуміти важливість співпраці, підтримки та дотримання певних правил. Тому важливо встановити певні домашні обов'язки для дітей, які відповідатимуть їхньому віку і не перевантажать їх.

Дитина 2-3 роки:

На цьому етапі основні дитина може навчитися самообслуговуванню. Першим завданням для дітей є прибирання іграшок. Встановіть контейнери, в які дитина може скласти свої іграшки. Іноді діти можуть не мати бажання прибирати іграшки, але це можна зробити у вигляді гри.

Також дитина може допомагати носити одяг у кошик для білизни та класти посуд в раковину після їжі.

Дошкільник 5-6 років:

На цьому етапі діти стають більш самостійними. Їм можна доручити більше обов'язків, і важливо хвалити їх за виконану роботу.

Дошкільник може прибирати посуд в раковину після сімейного обіду та вечері, ставити тарілки перед їжею, застеляти своє ліжко вранці, поливати квіти та протирати пил на нижніх полицях.

Школярі віком до 9 років:

На цьому етапі можна додавати нові обов'язки, такі як виносити сміття перед школою, сервірувати стіл перед їжею, утримувати в порядку свої книги, зошити та підручники, завантажувати та розвантажувати пральну машину.

Школярі віком до 13 років:

Це вже вік, коли діти стають досить самостійними. Школяр може мити посуд, пилососити, виносити сміття, розкладати білизну після прання.

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Підлітки 14+ років:

Підлітки - це вже досить самостійні особистості, і вони впораються з більшістю домашніх обов'язків. Важливо обговорити та визначити, які саме обов'язки вони можуть виконувати у сім'ї. Наприклад, щоденно дитина може мити посуд і чистити лоток для котів, а під час прибирання на вихідних - витирати пил у всьому будинку та пилососити.

Також на цьому етапі можна почати навчати дитину готувати, починаючи з простих страв, таких як приготування каші або бульйону.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити вікно фертильності.

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