Експерти розкрили секрети, як змусити Android довше тримати заряд

Якщо на вашому смартфоні Android швидко розряджається батарея, ви можете збільшити час її роботи завдяки кільком нехитрим прийомам. Фахівці пояснили, які програми впливають на більше споживання заряду акумулятора та які ваші дії можуть цьому зарадити.

Експерти з Cybercalm зауважують, що якщо ваш смартфон розряджається швидше, ніж зазвичай, потрібно спочатку визначити, що стало причиною цього та усунути неполадки.

Щоб перевірити, що саме впливає на тримання заряду Android, потрібно зайти у "Налаштування" та обрати опцію "Батарея", потім оберіть "Використання батареї" та "Показати повне використання пристрою". Так ви зможете визначити, які додатки чи програми на смартфоні споживають більше заряду.

Щоб телефон менше споживав енергії, потрібно насамперед налаштувати екран – зменшіть яскравість, обравши функцію у меню – можна встановити автоматичне налаштування яскравості, тоді телефон буде підлаштовуватися до умов, при яких ви користуєтеся телефоном.

Також варто знизити частоту оновлення екрана та скоротити час автоматичного блокування, так званий режим очікування.

Відмовтеся від анімованих чи рухливих шпалер.

Щоб акумулятор працював довше, перевірте, які програми та ігри більше споживають заряду. Якщо ви ними не користуєтеся – позакривайте їх.

Є додатки та програми, які споживають заряд на смартфоні, навіть якщо вони активно вами не використовуються, це соцмережі, чи стримінгові платформи. У налаштуваннях ви можете вимкнути сповіщення з цих додатків і таким чином зекономите на заряді.

Також у налаштуваннях програм варто вимкнути функцію їх роботи у фоновому режимі. Для цього перейдіть у "Налаштування" – "Програми та сповіщення" – "Обрати додаток" – "Додатково" – "Акумулятор" – "Фонове обмеження" – "Обмежити". Ваш смартфон може швидше розряджатися ще й тоді, коли у вас увімкнені такі функції як GPS, Wi-Fi та Bluetooth – вони використовують акумулятор, навіть якщо працюють не довго.

Також на заряд смартфона впливають низькі температури – коли йдете на вулицю, намагайтеся тривати телефон у теплому місці, наприклад, у внутрішній кишені верхнього одягу.

Раніше ми писали про те, чому не можна залишати смартфон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям.

Також читайте, чому краще не юзати гаджет під час його заряджання.

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