ЄС надав Україні 1 млрд євро з доходів від російських активів

Європейський Союз перерахував Україні черговий фінансовий транш у розмірі 1 мільярд євро в межах програми ERA. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей державного бюджету України.

Про надходження коштів офіційно повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як зазначив очільник українського уряду, це вже другий транш допомоги від ЄС, який формується за рахунок доходів від заморожених російських активів. За словами Шмигаля, сумарна фінансова підтримка, надана Україні європейськими партнерами в рамках ініціативи G7, сягнула вже 4 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 квітня 2025 року українським споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові суми, незважаючи на чинний мораторій, який фіксує вартість газу на період воєнного стану.

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