Ще дві магнітні бурі очікуються в останні дні березня: небезпечні дати

До кінця місяця очікуються ще дві магнітні бурі. Геомагнітні коливання можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Як повідомляє meteoagent.com, 26-27 березня очікується потужна сонячна буря. А з 28 по 31 березня триватиме сонячна буря низької потужності.

При магнітних бурях та різких змінах в атмосферному тиску метеозалежні можуть почуватися недобре. Особливо небезпечні подібні погодні явища для людей із серцево-судинними захворюваннями.

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Можуть виникати коливання артеріального тиску, що провокують гіпертонічний чи гіпотонічний криз. До групи ризику входять і ті, хто страждає на хронічні мігрені або цефалгію. Через магнітні бурі головні болі у таких людей можуть посилюватися.

Важливо у такі періоди прибрати з раціону кофеїн та міцний чай, утриматися від вживання алкоголю, куріння, сильного фізичного навантаження. Все це може спровокувати підвищення артеріального тиску. Також варто у своїй аптечці мати тонометр, а за поганого самопочуття краще залишитися вдома.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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