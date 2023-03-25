Еще две магнитные бури ожидаются в последние дни марта: опасные даты

К концу месяца ожидаются еще две магнитные бури. Геомагнитные колебания могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как сообщает meteoagent.com, 26-27 марта ожидается мощная солнечная буря. А с 28 по 31 марта продлится солнечная буря низкой мощности.

При магнитных бурях и резких изменениях в атмосферном давлении метеозависимые могут чувствовать себя нехорошо. Особенно опасны подобные погодные явления для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте также: Японское долголетие – почему жители Японии не употребляют молочные продукты

Видео дня

Могут возникать колебания АД, провоцирующие гипертонический или гипотонический криз. В группу риска входят и те, кто страдает хроническими мигренями или цефалгией. Из-за магнитных бурых головных болей у таких людей могут усиливаться.

Важно в такие периоды убрать из рациона кофеин и крепкий чай, воздержаться от употребления алкоголя, курения, сильной физической нагрузки. Все это может спровоцировать повышение АД. Также стоит в своей аптечке иметь тонометр, а при плохом самочувствии лучше остаться дома.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как подготовиться к переводу часов на летнее время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!