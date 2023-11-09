Ще одній категорії українців дозволили відстрочку від мобілізації: про кого йде мова

Працівники ДСНС тепер мають право на відстрочку від призову

Верховна Рада на своєму засіданні 8 листопада ухвалила законопроєкт №9274 в цілому, який передбачає розширення категорії громадян, здатних отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

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Про це інформували народні депутати Дмитро Разумков та Ярослав Железняк у Telegram. Згідно з нововведенням, право на відстрочку отримають працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, законопроєктом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.

Ярослав Железняк підкреслив, що за цим законопроєктом проголосували 269 народних депутатів, і він набуде чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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