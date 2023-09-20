Їжте з хлібом чи додавайте в борщ: Як приготувати ікру з буряка на зиму
Як зробити бурякову ікру з часником
Ікра з буряка на зиму – це чудовий спосіб зберегти смак і користь цього овоча для холодних місяців. Цю закуску можна подавати просто з хлібом або використовувати як інгредієнт для приготування смачного борщу.
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Ви зможете варіювати оригінальний рецепт, яким поділились на сайті Фокус, додавши більше часнику або інших спецій за смаком.
Інгредієнти:
- Буряк – 4 кг;
- Часник – 200 г;
- Цибуля ріпчаста – 0,5 кг;
- Помідори – 3 кг;
- Цукор – 1 склянка;
- Сіль – 3 ст. ложки;
- Олія соняшникова – 2 склянки;
- Оцет 9% - 1 склянка;
- Перець червоний болгарський – 0,5 кг;
- Свіжа зелень (кріп, петрушка) – 100 г.
Спосіб приготування:
- Почніть з буряка. Вимийте його, очистіть, та натріть на тертці. Потім наріжте цибулю тонкими кільцями і наріжте червоний болгарський перець тонкою соломкою. Всі ці овочі поставте тушкувати в сотейнику на невеликому вогні.
- Через 10 хвилин, коли овочі почнуть тушкуватися, додайте пропущений через прес часник і рубану зелень. Продовжуйте тушкувати протягом години. Після пів години тушкування додайте цукор і сіль, а також наріжте помідори і додайте їх до ікри.
- Поки овочі тушкуються, можна простерилізувати банки та підготувати кришки, залишаючи їх у окропі.
- Щойно ікра готова, розкладіть її по банках, залийте оцтом, перемішайте та закрийте кришки.
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