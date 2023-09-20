Їжте з хлібом чи додавайте в борщ: Як приготувати ікру з буряка на зиму

Ікра з буряка на зиму – це чудовий спосіб зберегти смак і користь цього овоча для холодних місяців. Цю закуску можна подавати просто з хлібом або використовувати як інгредієнт для приготування смачного борщу.

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Ви зможете варіювати оригінальний рецепт, яким поділились на сайті Фокус, додавши більше часнику або інших спецій за смаком.

Інгредієнти:

Буряк – 4 кг;

Часник – 200 г;

Цибуля ріпчаста – 0,5 кг;

Помідори – 3 кг;

Цукор – 1 склянка;

Сіль – 3 ст. ложки;

Олія соняшникова – 2 склянки;

Оцет 9% - 1 склянка;

Перець червоний болгарський – 0,5 кг;

Свіжа зелень (кріп, петрушка) – 100 г.

Спосіб приготування:

Почніть з буряка. Вимийте його, очистіть, та натріть на тертці. Потім наріжте цибулю тонкими кільцями і наріжте червоний болгарський перець тонкою соломкою. Всі ці овочі поставте тушкувати в сотейнику на невеликому вогні. Через 10 хвилин, коли овочі почнуть тушкуватися, додайте пропущений через прес часник і рубану зелень. Продовжуйте тушкувати протягом години. Після пів години тушкування додайте цукор і сіль, а також наріжте помідори і додайте їх до ікри. Поки овочі тушкуються, можна простерилізувати банки та підготувати кришки, залишаючи їх у окропі. Щойно ікра готова, розкладіть її по банках, залийте оцтом, перемішайте та закрийте кришки.

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