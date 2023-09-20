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Їжте з хлібом чи додавайте в борщ: Як приготувати ікру з буряка на зиму

Ігор Романько

Як зробити бурякову ікру з часником

Ікра з буряка на зиму – це чудовий спосіб зберегти смак і користь цього овоча для холодних місяців. Цю закуску можна подавати просто з хлібом або використовувати як інгредієнт для приготування смачного борщу.

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Ви зможете варіювати оригінальний рецепт, яким поділились на сайті Фокус, додавши більше часнику або інших спецій за смаком.

Інгредієнти:

  • Буряк – 4 кг;
  • Часник – 200 г;
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 кг;
  • Помідори – 3 кг;
  • Цукор – 1 склянка;
  • Сіль – 3 ст. ложки;
  • Олія соняшникова – 2 склянки;
  • Оцет 9% - 1 склянка;
  • Перець червоний болгарський – 0,5 кг;
  • Свіжа зелень (кріп, петрушка) – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Почніть з буряка. Вимийте його, очистіть, та натріть на тертці. Потім наріжте цибулю тонкими кільцями і наріжте червоний болгарський перець тонкою соломкою. Всі ці овочі поставте тушкувати в сотейнику на невеликому вогні.
  2. Через 10 хвилин, коли овочі почнуть тушкуватися, додайте пропущений через прес часник і рубану зелень. Продовжуйте тушкувати протягом години. Після пів години тушкування додайте цукор і сіль, а також наріжте помідори і додайте їх до ікри.
  3. Поки овочі тушкуються, можна простерилізувати банки та підготувати кришки, залишаючи їх у окропі.
  4. Щойно ікра готова, розкладіть її по банках, залийте оцтом, перемішайте та закрийте кришки.

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