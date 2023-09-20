Ешьте с хлебом или добавляйте в борщ: Как приготовить икру из свеклы на зиму
Икра из свеклы на зиму – это отличный способ сохранить вкус и пользу этого овоща для холодных месяцев. Эту закуску можно подавать прямо с хлебом или использовать в качестве ингредиента для приготовления вкусного борща.
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Вы сможете варьировать оригинальный рецепт, которым поделились на сайте Фокус, добавив больше чеснока или других специй по вкусу.
Ингредиенты:
- Свекла – 4 кг;
- Чеснок – 200 г;
- Лук репчатый – 0,5 кг;
- Помидоры – 3 кг;
- Сахар – 1 стакан;
- Соль – 3 ст. ложки;
- Масло подсолнечное – 2 стакана;
- Уксус 9% – 1 стакан;
- Перец красный болгарский – 0,5 кг;
- Свежая зелень (укроп, петрушка) – 100 г.
Способ приготовления:
- Начните со свеклы. Вымойте его, очистите и натрите на терке. Затем нарежьте лук тонкими кольцами и нашинкуйте красный болгарский перец тонкой соломкой. Все эти овощи поставьте тушить в сотейнике на небольшом огне.
- Через 10 минут, когда овощи начнут тушиться, добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Продолжайте тушить в течение часа. После получаса тушения добавьте сахар и соль, а также нарежьте помидоры и добавьте их в икру.
- Пока овощи тушатся, можно простерилизовать банки и подготовить крышки, оставляя их в кипятке.
- Как только икра готова, разложите ее по банкам, залейте уксусом, перемешайте и закройте крышки.
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