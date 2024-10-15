Чи є доцільність переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд надав роз'яснення щодо доцільності переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Згідно зі ст. 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особа, яка має право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності, через втрату годувальника), самостійно обирає один з цих видів. Зазвичай, вибір ґрунтується на розмірі виплати.

Проте, на розрахунок різних видів пенсій впливають певні фактори. Наприклад, пенсія по інвалідності II групи становить 90% від пенсії за віком. Про це пише sud.ua.

При цьому для обчислення такої пенсії за віком враховується додатковий стаж – період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Читайте також: За яку навичку роботодавці готові збільшити зарплатню на 38%

Якщо інвалідність встановлено в молодому віці, тривалість додаткового стажу може бути значною, тому перехід на пенсію за віком не завжди є вигідним.

Розглянути питання переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком варто тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував трудову діяльність. Якщо пенсіонер працював і набув не менше 24 місяців страхового стажу та вперше переходить на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення (враховується середня зарплата за три календарні роки, що передують року звернення за переходом на пенсію за віком).

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!