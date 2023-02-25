Ці три фрукти не можна додавати у желе, тому що не застигне

Якщо ви любите готувати десерти, то певно стикалися з проблемою, коли желе погано гусне. Причиною цього можуть бути деякі інгредієнти, які називають "ворогами желе".

Кулінарні експерти зазначають, що стабілізації мас желатину можуть допомагати та заважати деякі інгредієнти. Це означає, що потрібно працювати з цими інгредієнтами обережніше або враховувати їхню здатність допомагати чи заважати желатину.

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Так, "друзями желатину" називають цукор, слабкий алкоголь та молоко. А от "ворогами желе" є вино, сильні кислоти, сіль, а також деякі фрукти.

Отже, щоб желе нормально застигло, уникайте додавання у нього тропічних фруктів. Це деякі цитрусові (лимон та грейпфрут) ківі, ананас та папая. Ензими, що містяться у них, руйнують желатин. Кулінари зауважують, що ківі – найбільший ворог желе. На другому місці – папая. Якщо додати їх до рідини, яку ви плануєте перетворити у желе, то вони просто-напросто зруйнують структуру желатину і ваша страва не вдасться.

Якщо у вас виникне непереборне бажання приготувати желе з вищевказаними фруктами, то перед тим, як додати їх у майбутнє желе, треба ошпарити їх окропом або бланшувати.

Пропонуємо дізнатися, що робити, якщо желе не застигло.

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