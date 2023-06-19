Це вбиває акумулятор: Яку помилку часто допускають під час заряджання смартфонів

Проблема деградації акумуляторів є загальною для всіх типів смартфонів, незалежно від їхньої цінової категорії. Багато користувачів навіть не усвідомлюють, що своїми діями вони можуть скоротити термін служби акумулятора. Однак, правильне заряджання може значно продовжити життя батареї вашого смартфона. Дотримання кількох "золотих" правил допоможе зберегти його в гарному стані протягом тривалого періоду.

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Ось декілька корисних порад, як правильно заряджати смартфон, щоб зберегти його батарею на тривалий термін:

Заряджайте батарею до рівня 80%, а розряджайте її не нижче 20%. Рекомендується заряджати акумулятор частіше, але короткими сесіями, оскільки це корисно для тривалості його роботи. Уникайте залишати телефон на зарядці на ніч. Якщо це необхідно, встановіть обмеження до 80% за допомогою спеціального додатка, наприклад, Battery Charge Limit. Не використовуйте телефон, коли він заряджається. Часте використання телефону під час зарядки може призводити до його перегріву і сповільнення процесу зарядки. Уникайте використання бездротових зарядних пристроїв. Цей процес може спричиняти перегрів телефону, що негативно впливає на його акумулятор. Запобігайте перегріву телефону. Батарея швидше втрачає ємність в гарячому середовищі, ніж в холодному. Важливо уникати підвищеної температури, оскільки вона може призвести до швидшої деградації акумулятора.

Одним з головних лайфхаків для правильної зарядки батареї телефону є використання сертифікованих кабелів Lightning або USB-C, уникаючи несертифікованих або дешевих китайських аналогів. Важливо використовувати зарядки з вихідними параметрами, які відповідають вимогам вашого смартфона.

У 2023 році багато виробників припинили включати зарядні пристрої навіть до найбюджетніших моделей смартфонів. Тому багато користувачів, задля економії, вибирають дешеві зарядні пристрої, не враховуючи їхню сумісність зі своїми пристроями.

Використовуючи оригінальні зарядні пристрої, які розроблені спеціально для вашого смартфона з правильними параметрами струму та напруги, ви забезпечите його оптимальну роботу і подовжите термін служби акумулятора.

Пам'ятайте, що ці рекомендації можуть вимагати певних зусиль і звикання у повсякденному житті. Але вони стануть корисними звичками з часом. Заміна батареї телефону є не тільки дорогим процесом, але також може позбавити вас гарантії на належну роботу пристрою у майбутньому.

Нагадаємо, що при зарядці смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет добре функціонуватиме. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше і врятувати кабель смартфона від поломки.

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