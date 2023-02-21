Це вбиває кімнатні рослини: які 3 помилки не можна допускати при пересадці

Інколи виникає необхідність пересадити кімнатні рослини в інший горщик. Слід знати про ці 3 поширені помилки, які допускають при пересадці домашніх рослин, щоб не занапастити зелених улюбленців. Про основні правила під час пересадки пише ресурс "Моя дача. Сад та город".

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Що не можна робити, щоб квіти не загинули в нових умовах:

Не пересаджуйте рослину у занадто великий горщик. Він має бути всього на 2-3 см більшим за попередній, щоб наземна частина мала змогу нормально розвиватись, адже рослині знадобляться сили, щоб заповнити ґрунт корінням. При цьому погано засвоюватиметься вода і це може призвести до гниття;

Не пересаджуйте рослини у період спокою, зазвичай – це зимовий період. Пересадка має сенс лише, якщо рослину перелили водою і вона почала загнивати;

Добрива можна вносити за 2-3 тижні після пересадки, тому що новий ґрунт і так містить досить поживних речовин. Це створює ризик занадто підживити рослину.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго нікого не буде. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, в цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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