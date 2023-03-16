Цей матеріал є на кожній кухні: з чого можна зробити ложку чи сковорідку

Фольга – це не лише зручна для приготування їжі, але й може бути матеріалом для виготовлення різних кухонних знарядь та аксесуарів. В цій статті ми розглянемо декілька простих ідей з фольгою, які можуть стати в нагоді на кухні.

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Подвійна фольга як засіб для випікання. Фольга може бути використана для створення ефекту пароварки під час випікання в духовці. Щоб це зробити, створіть прямокутник з подвійної фольги, потім зробіть в ній декілька отворів, щоб пара могла виходити. Покладіть цей прямокутник на дно форми для випікання, потім насипте своє тісто або інгредієнти. Це дозволить зберегти вологу та придатність їжі, а також зменшити час випікання; Фольга як форма для випічки. Фольга може бути використана як форма для випічки тістечок, булочок та інших смаколиків. Просто зробіть кульку з фольги та натисніть її на дно форми для випікання. Потім набийте тістом або іншими інгредієнтами та випікайте як зазвичай; Фольга як засіб для зберігання їжі. Фольга може бути використана як зручний спосіб для зберігання їжі в холодильнику. Просто накрийте тарілку з їжею куском фольги та складіть його по краях, щоб утворити герметичну упаковку. Це допоможе зберегти свіжість та смак вашої їжі; Фольга як ізолятор для духовки. Фольга може бути використана для створення ізоляційного шару на дні форми для випікання, щоб захистити їжу від підпалу. Просто зробіть прямокутник з фольги та покладіть його на дно форми перед тим, як поставити її в духовку. Це допоможе запобігти перегоранню чи підпалу вашої їжі; Фольга як ізолятор для рук. Якщо ви готуєте щось гаряче на плиті або в духовці, то використовуйте фольгу для захисту ваших рук від опіків. Просто зробіть з фольги прямокутник та складіть його кілька разів, щоб створити ізоляційний шар, потім обмотайте цим шаром ручки посуду або форми для випікання; Фольга як засіб для чищення. Фольга може бути використана як засіб для чищення різних поверхонь, таких як сковорідки чи плити. Просто складіть кульку з фольги та використовуйте її для видалення плям, жирів або інших забруднень. Фольга також може бути використана для чищення печі та гриля; Фольга як засіб для приготування на вогні. Фольга може бути використана для приготування їжі на вогні, особливо якщо ви знаходитесь в поході або на пікніку. Просто обмотайте ваші інгредієнти в фольгу, зробіть пакетик та покладіть його на вогонь. Фольга допоможе зберегти вологу та смак вашої їжі; Із фольги можна зробити також кухонне приладдя, таке як лопатка для перемішування їжі на сковорідці, ложка, вінчик, та навіть саму сковорідку. Для цього потрібно взяти декілька шарів фольги та загорнути їх у потрібну форму.

Отже, фольга може бути використана не лише для приготування їжі, але й для виготовлення кухонних знарядь та аксесуарів. Надіємося, що ці ідеї стануть вам в нагоді на кухні та допоможуть зробити процес готування ще зручнішим та приємнішим.

Раніше ми писали про те, як захистити сад та город від гризунів за допомогою фольги та як правильно стелити фольгу при випіканні.

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