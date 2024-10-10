Цей фільм жахів Blumhouse став найкасовішим у 2024 році: про що стрічка 'Не говори зі злом'

Фільм жахів "Не говори зі злом" з Джеймсом МакЕвоєм у головній ролі став справжнім хітом прокату і приніс студії Blumhouse рекордні касові збори у 2024 році. Рімейк, що розповідає про сім’ю, яка потрапляє у пастку до зловісних господарів заміського будинку, перевершив очікування критиків і глядачів.

З моменту своєї прем’єри фільм зібрав понад 59 мільйонів доларів у світовому прокаті, що значно перевищило бюджет у 15 мільйонів доларів. Такий успіх робить "Не говори зі злом" найкасовішим фільмом Blumhouse у 2024 році, обійшовши інші проєкти студії, повідомляє Screen Rant.

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Попри те, що оригінальний датський фільм вийшов лише два роки тому, американський рімейк зміг знайти свою аудиторію і отримати позитивні відгуки критиків. Особливо відзначили гру Джеймса МакЕвоя та вдалі зміни, внесені режисером Джеймсом Уоткінсом у сюжет.

Постер фільму ''Не говори зі злом''. Джерело: Universal Pictures Canada Постер фільму ''Не говори зі злом''. Джерело: Universal Pictures Canada

Цікаво, що до виходу фільму навколо нього виникали певні суперечки щодо необхідності рімейку такого свіжого оригіналу. Однак, як показали результати прокату, рішення студії було виправданим.

Про що фільм "Не говори зі злом"

Кадр з фільму ''Не говори зі злом''. Джерело: Universal Pictures Canada Кадр з фільму ''Не говори зі злом''. Джерело: Universal Pictures Canada

Головні герої — родина зі Сполучених Штатів, яка переїхала до Лондона з професійних та особистих причин, але пережила важкі часи. Чоловік Бен Далтон (Скут МакНейрі), дружина Луїза Далтон (Маккензі Девіс) і донька середнього шкільного віку Агнес (Алікс Вест Лефлер) ще більше травмовані зрадою в сім'ї, подробиці якої згодом будуть розкриті.

Відбувається приїзд іншої сім’ї, яка складається з батька за сорок років і лікаря на ім’я Педді (Джеймс МакЕвой), його значно молодшої східноєвропейської дружини Сіари (Айслінг Франсіозі) та їхнього сина Анта (Ден Гаф), що не може чітко говорити через нібито вроджену деформацію язика. Сім’ї зустрічаються під час відпустки в Італії та знаходять достатньо зв’язків, щоб Педді запросив Далтонів у свій просторий, але дещо старий будинок у сільській місцевості за кілька годин від Лондона. Вони нібито збираються тусуватися, насолоджуватися домашніми стравами, купатися в місцевому ставку, гуляти лісом і робити багато інших речей, які звучать весело, доки ви не зрозумієте, що ваші господарі страшенно розгублені, що трапляється частіше швидше, ніж ви могли очікувати.

Саме тут толерантність аудиторії до дурної поведінки почне змінюватись і проявлятиметься у криках і вигуках. У фільмі є багато моментів, де Далтони могли б розглядати певне соціальне порушення чи інше, хай то Педді, який наполягає на тому, щоб відверта вегетаріанка Луїза відкусила повільно смаженого гусака, або Сіара, яка вдає, що накидається на нього за обідом. Частина задоволення в тому, щоб спостерігати, як Далтони вмовляють себе залишатися в поганій ситуації або повертатися до неї після того, як пішли, щоразу глибше копаючи себе в яму, яка зрештою може їх поглинути.

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