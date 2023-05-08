Євробачення 2023: коли та де дивитися перший півфінал конкурсу

67-й пісенний конкурс Євробачення стартував у Великій Британії. Він розпочався церемонією під назвою "Бірюзовий хідник", під час якої учасники конкурсу демонстрували свої сценічні костюми.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня о 22 годині за Києвом. Український гурт TVORCHI виступати на ньому не буде, оскільки його виступ заплановано одразу у фіналі – через те, що України минулого року перемогла у конкурсі.

Транслюватимуть перший півфінал конкурсу на офіційному YouTube-каналі конкурсу Євробачення.

Також трансляція відбуватиметься:

Facebook сторінка Eurovision Song Contest 2023

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

Українці зможуть переглянути трансляцію в додатку "Дія". Відкриваєте додаток, обираєте "Послуги" та "Дія.TV", а потім тицяєте на "Канал UA: Культура".

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Під час першого півфіналу виступатимуть Ріта Ора та українська співачка Alyosha, а також Ребекка Фергюсон.

Змагатимуться Азербайджан, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сербія, Швеція та Швейцарія.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Співачка Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році, виступить разом із репером OTOY та 14-річною представницею українського дитячого Євробачення Златою Дзюнько.

Змагатимуться Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Кіпр, Данія, Естонія, Грузія, Греція, Ісландія, Литва, Польща, Румунія, Сан-Марино та Словенія.

Великий фінал відбудеться у суботу, 13 травня. Під час відкриття виступлять переможці 2022 року Kalush Orchestra. Також – Колишні учасники Євробачення Нетта (Ізраїль), Махмуд (Італія), Даді Фрейр (Ісландія), Дункан Лоуренс (Нідерланди), Корнелія Якобс (Швеція) і Соня (уродженка Ліверпуля). Саме у фіналі очікується й виступ українського гурту TVORCHI.

Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

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