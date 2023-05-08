Евровидение 2023: когда и где смотреть первый полуфинал конкурса

67-й песенный конкурс Евровидения стартовал в Великобритании. Он начался церемонией под названием "Бирюзовый тротуар", во время которой участники конкурса демонстрировали свои сценические костюмы.

Первый полуфинал конкурса состоится 9 мая в 22.00 по Киеву. Украинская группа TVORCHI выступать на ней не будет, поскольку ее выступление запланировано сразу в финале – потому, что Украина в прошлом году победила в конкурсе.

Будут транслировать первый полуфинал конкурса на официальном YouTube-канале конкурса Евровидение.

Видео дня

Также трансляция будет проходить:

Facebook страница Eurovision Song Contest 2023

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Евровидение;

Украинцы смогут посмотреть трансляцию в приложении "Действие". Открываете приложение, выбираете "Услуги" и "Дія.TV", а затем тыкаете на "Канал UA: Культура".

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Во время первого полуфинала выступят Рита Ора и украинская певица Alyosha, а также Ребекка Фергюсон.

Соревнуются Азербайджан, Хорватия, Чехия, Финляндия, Ирландия, Израиль, Латвия, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сербия, Швеция и Швейцария.

Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Певица Мария Яремчук, представлявшая Украину на Евровидении в 2014 году, выступит вместе с рэпером OTOY и 14-летней представительницей украинского детского Евровидения Златой Дзюнько.

Соревнуются Албания, Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Исландия, Литва, Польша, Румыния, Сан-Марино и Словения.

Большой финал пройдет в субботу, 13 мая. Во время открытия выступят победители 2022 Kalush Orchestra. Также – бывшие участники Евровидения Нетта (Израиль), Махмуд (Италия), Дади Фрейр (Исландия), Дункан Лоуренс (Нидерланды), Корнелия Якобс (Швеция) и Соня (уроженка Ливерпуля). Именно в финале ожидается и выступление украинской группы TVORCHI.

Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

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