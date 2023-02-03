Лютий 2023 року повністю змінить життя цих знаків зодіаку

Лютий обіцяє бути особливо насиченим несподіваними подіями для людей, народжених під певними сузір'ями зодіаку. Юпітер в Овні, Венера проходить через Риб, потім входить в Овна в кінці місяця, а Сонце переходить із Водолія в Риб – період сприятливий для змін і глибоких перетворень.

Удача нарешті повертається до трьох знаків зодіаку, тому весь лютий радість і оптимізм будуть на їхньому боці. Астрологи розповіли, кому нарешті пощастить.

Телець

У цьому місяці вам доведеться ухвалити стратегічне рішення щодо вашої кар'єри, воно, ймовірно, буде запаморочливим, але, без сумніву, корисним у довгостроковій перспективі. Юпітер транзитує Овна і запрошує вас відкрити абсолютно новий шлях, який приведе вас до професійного успіху.

Незалежно від того, чи це просування по сходах у компанії, в якій ви зараз працюєте, чи прийняття нової можливості та рішення про зміну кар’єри, будьте готові, адже попереду вас чекають великі кроки. Якщо ви хочете досягти своїх цілей і мети, відкрийте свої обійми для нових справ.

Лев

На початку лютого повний місяць входить у ваш знак і приносить важливі зміни. Якщо ви самотні, неможливо більше залишатися самому, тому що ваша чарівність непереборна. Планується зустріч; блиск в очах і пришвидшене серцебиття.

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Зірки наполегливо радять уникати різких слів і не поспішати з прийняттям рішень, якщо ви вже у стосунках. Можливо, з терпінням, все може повернутися до нормального стану. Дозвольте Всесвіту організувати ці речі для вас за лаштунками та насолоджуйтесь результатом, який він вам пропонує.

Риби

Ви знайдете спосіб використати свій талант або хобі з прибутком. З початку місяця ви отримаєте професійні можливості, щоб більше не турбуватися про роботу. Крім того, повний місяць 5 лютого, який буде розміщений у знаку Лева, освітлюватиме ваш шлях і направлятиме вас до успіху.

Ви просто повинні вірити в себе і діяти спонтанно, не боячись бути відкинутим або засудженим іншими. З Венерою, яка буде в поєднанні з Нептуном з 15 лютого, будьте уважні, якщо вам потрібно ухвалити рішення. Ця планета, що асоціюється зі світом мрій, може викликати ілюзії і ввести вас в оману.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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