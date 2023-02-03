Февраль 2023 полностью изменит жизнь этих знаков зодиака

Февраль обещает быть особенно насыщенным неожиданными событиями для людей, рожденных под определенными созвездиями зодиака. Юпитер в Овне, Венера проходит через Рыб, затем входит в Овна в конце месяца, а Солнце переходит из Водолея в Рыб – период благоприятный для перемен и глубоких преобразований.

Удача наконец-то возвращается к трем знакам зодиака, поэтому вся яростная радость и оптимизм будут на их стороне. Астрологи рассказали, кому наконец повезет.

Телец

В этом месяце вам придется принять стратегическое решение по вашей карьере, оно, вероятно, будет головокружительным, но, без сомнения, полезным в долгосрочной перспективе. Юпитер транзитирует Овна и приглашает вас открыть совершенно новый путь, который приведет вас к профессиональному успеху.

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Независимо от того, продвижение ли это по лестнице в компании, в которой вы сейчас работаете, или принятие новой возможности и решение об изменении карьеры, будьте готовы, ведь впереди вас ждут большие шаги. Если вы хотите добиться своих целей и целей, откройте свои объятия для новых дел.

Лев

В начале февраля полнолуние входит в ваш знак и приносит важные изменения. Если вы одиноки, невозможно больше оставаться самому, потому что ваше обаяние неотразимо. Планируется встреча; блеск в глазах и ускоренное сердцебиение.

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Звезды упорно советуют избегать резких слов и не торопиться с принятием решений, если вы уже в отношениях. Возможно, с терпением все может вернуться в нормальное состояние. Позвольте Вселенной организовать эти вещи для вас за кулисами и наслаждайтесь результатом, который вам предлагает.

Рыбы

Вы найдете способ использовать свой талант или хобби с прибылью. С начала месяца вы получите профессиональные возможности, чтобы больше не беспокоиться о работе. Кроме того, полнолуние 5 февраля, которое будет размещено в знаке Льва, будет освещать ваш путь и будет направлять вас к успеху.

Вы просто должны верить в себя и действовать спонтанно, не боясь быть отвергнутым или осужденным другими. С Венерой, которая будет в сочетании с Нептуном с 15 февраля, будьте внимательны, если вам нужно принять решение. Эта планета, ассоциирующаяся с миром мечтаний, может вызвать иллюзии и ввести вас в заблуждение.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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