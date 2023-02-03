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Астрология и гороскопы

Февраль 2023 полностью изменит жизнь этих знаков зодиака

Анастасия Крыщук

Февраль 2023 полностью изменит жизнь этих знаков зодиака

Февраль обещает быть особенно насыщенным неожиданными событиями для людей, рожденных под определенными созвездиями зодиака. Юпитер в Овне, Венера проходит через Рыб, затем входит в Овна в конце месяца, а Солнце переходит из Водолея в Рыб – период благоприятный для перемен и глубоких преобразований.

Удача наконец-то возвращается к трем знакам зодиака, поэтому вся яростная радость и оптимизм будут на их стороне. Астрологи рассказали, кому наконец повезет.

Телец

В этом месяце вам придется принять стратегическое решение по вашей карьере, оно, вероятно, будет головокружительным, но, без сомнения, полезным в долгосрочной перспективе. Юпитер транзитирует Овна и приглашает вас открыть совершенно новый путь, который приведет вас к профессиональному успеху.

Независимо от того, продвижение ли это по лестнице в компании, в которой вы сейчас работаете, или принятие новой возможности и решение об изменении карьеры, будьте готовы, ведь впереди вас ждут большие шаги. Если вы хотите добиться своих целей и целей, откройте свои объятия для новых дел.

Лев

В начале февраля полнолуние входит в ваш знак и приносит важные изменения. Если вы одиноки, невозможно больше оставаться самому, потому что ваше обаяние неотразимо. Планируется встреча; блеск в глазах и ускоренное сердцебиение.

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Звезды упорно советуют избегать резких слов и не торопиться с принятием решений, если вы уже в отношениях. Возможно, с терпением все может вернуться в нормальное состояние. Позвольте Вселенной организовать эти вещи для вас за кулисами и наслаждайтесь результатом, который вам предлагает.

Рыбы

Вы найдете способ использовать свой талант или хобби с прибылью. С начала месяца вы получите профессиональные возможности, чтобы больше не беспокоиться о работе. Кроме того, полнолуние 5 февраля, которое будет размещено в знаке Льва, будет освещать ваш путь и будет направлять вас к успеху.

Вы просто должны верить в себя и действовать спонтанно, не боясь быть отвергнутым или осужденным другими. С Венерой, которая будет в сочетании с Нептуном с 15 февраля, будьте внимательны, если вам нужно принять решение. Эта планета, ассоциирующаяся с миром мечтаний, может вызвать иллюзии и ввести вас в заблуждение.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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Астрология и гороскопы