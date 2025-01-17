Французький літак зазнав спроби глушіння зі сторони РФ над Балтійським морем

Французький військовий літак, що брав участь у спостережній операції НАТО через ймовірне пошкодження Росією підводних кабелів, зіткнувся зі "спробами глушіння" і "підсвічуванням радаром управління вогнем"."Підсвічування радарами наших літаків, що діють у міжнародних водах, є свідченням агресивної поведінки," – зазначив полковник Гійом Верне, речник Генштабу Франції.

У військовій термінології "підсвічування" означає наведення радарів на ціль. За словами Верне, це вказує на активну позицію Росії.Про це пише Le Figaro.

Попри інцидент, професіоналізм французького екіпажу допоміг уникнути ескалації.

"Російська сторона також утрималася від реалізації своїх погроз, адже напад на літак НАТО міг би спричинити серйозну кризу у відносинах із Альянсом," – додав Верне.

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Літак Atlantic 2 вилетів у середу з Бретані з журналістом AFP на борту. За п'ять годин польоту поблизу узбережжя Швеції та країн Балтії екіпаж спостерігав за приблизно 200 суднами, переважно цивільними. Підозрілих об’єктів виявлено не було.

Останнім часом у Балтійському морі зафіксовано пошкодження кількох підводних телекомунікаційних і енергетичних кабелів. Європейські експерти та лідери підозрюють, що це може бути частиною "гібридної війни", організованої Росією.

Нагадаємо, Франція та Британія не виключають відправку миротворчих військ до України.

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