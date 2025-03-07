Гарантована доплата у майже 600 гривень: кому з пенсіонерів очікувати навесні

Українські пенсіонери, які відзначатимуть 80-річний ювілей цієї весни, гарантовано отримають доплату до пенсії в розмірі майже 600 гривень. Навесні 2025 року для деяких пенсіонерів передбачено одразу кілька підвищень виплат.

Окрім щорічної індексації, можливі й індивідуальні надбавки та доплати. Як зазначено на сайті Пенсійного фонду України, додаткові виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення пенсіонера. Про це пише enovosti.

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Зокрема, ті, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні, отримають доплати відповідно до вікової категорії: 300 гривень – для осіб віком від 70 до 75 років, 456 гривень – для пенсіонерів від 75 до 80 років, а після досягнення 80-річчя виплата складе 570 гривень.

Доплата починає нараховуватися з того місяця, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Проте в перший місяць вона виплачується пропорційно до кількості днів після дня народження, а вже в наступні – у повному розмірі, пояснюють у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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