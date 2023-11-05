Де можна перевірити чи нарахували субсидію на опалювальний сезон і коли вона надійде

Як перевірити чи нарахували житлову субсидію на опалювальний сезон

Пенсійний фонд нагадує, що інформація щодо субсидії на опалювальний сезон буде доступна для перегляду в особистому кабінеті на порталі ПФУ протягом листопада.

За даними ПФУ, для отримання житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком підраховуються з 1 жовтня по 30 квітня. У жовтні, послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів, незалежно від того, скільки днів фактично було надано цю послугу.

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Детальну інформацію про субсидію за жовтень можна перевірити в особистому кабінеті субсидіанта на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія."

Розмір житлової субсидії в опалювальний сезон визначається відповідно до рішення уряду. Субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. У попередньому опалювальному сезоні українці отримували в середньому до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Очікується, що цього сезону розмір допомоги може зрости через підвищення тарифів на електроенергію.

Для розрахунку житлової субсидії на поточний опалювальний період беруться доходи за І - ІІ квартали 2023 року та розмір пенсійної виплати (як дохід) за серпень 2023 року.

З наданням субсидії займаються органи Пенсійного фонду, але щоб отримати цю пільгу, не обов'язково відвідувати відповідні установи. Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах "Дія" або ПФУ, заповнивши необхідні форми та завантаживши скановані копії документів.

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