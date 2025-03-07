Німеччина надасть українцям до 4,3 тис. доларів: хто і як може отримати допомогу

Українці можуть подати заявки для участі в програмі грошової допомоги, яка стартує в березні 2025 року. Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Інформацію про це оприлюднили організатори на своїй сторінці у Facebook. Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна", за підтримки уряду Німеччини, надасть гранти в рамках проєкту "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей". Виплати здійснюватимуться після проходження навчання з підприємництва.

Проєкт охоплює такі області:

Полтавська;

Київська;

Львівська.

"Ми допоможемо вам зробити перші кроки в підприємництві та розкрити ваш потенціал. Важливо: передбачене обов’язкове навчання з можливістю отримати грант на розвиток бізнесу", – зазначено у повідомленні.

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Учасниками проєкту можуть бути:

Батьки родин з дітьми, які проживають або зареєстровані як переселенці в зазначених областях;

Батьки вразливих родин з неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, сім'ї з особами з інвалідністю);

Батьки з прийомних сімей, опікунських родин або дитячих будинків сімейного типу.

Як зареєструватися на грантовий проєкт

Учасники проєкту отримають не лише знання, але й гарантовану допомогу на розвиток бізнесу. У програму входять:

Онлайн-курси від досвідчених фахівців;

Консультації експертів та менторський супровід;

Грант до 179,83 тис. грн на розвиток бізнесу.

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити онлайн-форму. Набір учасників триватиме до 16 березня включно, а навчання розпочнеться 17 березня. Формат навчання – онлайн, участь безкоштовна.

Нагадаємо, українці можуть отримати 10 800 грн допомоги від ООН.

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