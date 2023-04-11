Ґомбовці або сирні пуцики: чим здивувати гостей на Великдень

Існує традиційна закарпатська страва, що чимось нагадує ліниві вареники, проте вона набагато смачніша. Це сирні пуцики або ґомбовці.

Усередину пуциків (сирних кульок) можна вкладати будь-яку солодку начинку – вони будуть лише смачнішими. А посипають їх або тертим шоколадом, або кукурудзяною крупою. Якщо ви їх готуватимете до святкового столу, можна обваляти й в кокосовій стружці.

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Для тіста вам потрібно:

Кисломолочний сир – 500 г

Яйце – 1 шт.

Борошно пшеничне – 80 г

Цукор – 4 ст. л

Цукор ванільний – 10 г

Сіль – щіпка

Для начинки можете підготувати горішки, ягоди, або шматочки фруктів.

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Як готувати:

Сир треба перетерти виделкою, додати до нього яйце, посолити, всипати цукор та "ванільку" й перемішати.

Потім додайте борошно та замісіть тісто, як на ліниві вареники.

Сформуйте з тіста невеликі кульки й за бажанням можете додати у них начинку, аби вона була вся покрита тістом.

Варять ґомбовці у киплячій підсоленій воді, поки не почнуть спливати (десь 7 хв).

Їх можна споживати одразу після варіння, або змазати сметаною. А ще – запанірувати, поки теплі й викласти на тарілку з широким дном, щоб пуцики не злипалися.

Запанірувати гомбовці у кукурудзяній крупі можна наступним чином:

Візьміть антипригарну пательню, нагрійте її та всипте 100 грамів крупи, а потім ще 50 грамів цукру. Обсмажте постійно помішуючи. Коли цукор почне трохи плавитися, крупа почне формуватися у крупинки. Висипте карамелізовану крупу на пергаментний папір та перемішайте, щоб охолола. У таку паніровку покладіть кульки з сиру та обваляйте.

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