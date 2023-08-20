Горбунов пояснив, чому він не на фронті: 'Не служив в армії, ніколи не тримав в руках зброї' (відео)

Відомий український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов, що ледь виплутався зі скандалу зі зніманням серіалу за державні мільйони під час війни, пояснив, чому він не воює на фронті.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Горбунов сказав, що наразі він теж займається корисними справами. Однак допустив, що "коли підуть усі", то й він буде залучений.

"Коли прийде такий варіант, що йдуть усі - підуть усі. Я не служив в армії, я ніколи не тримав в руках зброї. Якщо це треба буде зробити, я зроблю у свої 53 роки…, і це треба буде чомусь вчитися", – сказав ведучий.

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Горбунов додав, що нині активно допомагає ЗСУ, перебуваючи "за межами армії".

"Зараз я розумію, що я можу більше зробити для наших військових за межами армії. Допомогти, провести, виступити. Якщо треба буде це робити, це всі будуть робити… Ми живемо у війні й особливих у нас немає", – сказав він.

З його слів, він має певний воєнний вишкіл – "ще в радянській школі". Також Горбунов сказав, що перебуває на обліку "як і всі чоловіки", однак в армії не служив.

"Тому, що я потрапив у той період, коли в театральному інституті припинили вже брати в армію хлопців, тому так воно все склалося. Тому до цієї справи я ні з якого боку не підходив, я її не знаю. Тому я максимально роблю те, що я вмію, те, що я можу. І поки я корисний - я це роблю. Треба буде по-інакшому - буде інакше", – пояснив телеведучий.

Нагадаємо, у липні 2023 р. стало відомо, що Міністерство культури виділило мільйони гривень для створення серіалу "СМТ Інгулець" компанії Юрія Горбунова. Телеведучий заявляв, що це "зовсім невеликі кошти" для серіалу на 24 серії. Після низки скандалів Горбунов повідомив, що відмовляється від державних коштів, виділених на створення серіалу.

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