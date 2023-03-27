Гороскоп Таро на тиждень передвіщає неприємності: Терези – Риби

Тиждень 27 березня – 2 квітня покаже багато про глибину кожного знака зодіаку. Уродженці певних сузір'їв покладатимуться на духовність або психологію, щоб впоратися з хаосом.

Якщо є одна річ, яка вражає весь цей тиждень, це ідея, що "життя продовжується" попри хаос і розчарування. Астрологи розповіли, що чекає на кожен знак зодіаку протягом тижня.

Терези

Карта Таро: Поміркованість, перевернута

Ви відчуваєте, що можете багато чого запропонувати, але не розумієте, що ваша конкретна форма знань небажана людям. Цей тиждень принесе вам розчарування, головним чином через те, що ваші зусилля будуть неправильно зрозумілі та відкинуті.

Скорпіон

Карта Таро: Туз пентаклів, перевернута

Ви отримуєте час, який вам потрібно, щоб зрозуміти, що "зрештою, це не так вже й погано". Ви можете отримати рахунок, який вимагає оплати, і ви можете відмовитися від нього, доки не зрозумієте, що його потрібно оплатити. Це насправді не така вже й велика угода. Принаймні у вас є гроші, щоб заплатити за це.

Стрілець

Карта Таро: Лицар жезлів, перевернута

Ви будете носієм хороших новин, але ваш стиль може бути невдалим, і ви можете здатися надто егоїстичним. Це схоже на те, що ви повідомите комусь чудові новини, які не мають до вас нічого спільного, але ви зробите так, ніби вони отримали ці гарні новини "через" вас.

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Козеріг

Карта Таро: Ієрофант

Ви звернетеся всередину з духовних причин. Ви знаєте, що у вашому розумі є аварійний люк, і ви відкриєте цей люк. Дух завжди поруч, як приватний, так і втішний. Ви вдячні за можливість відступити і просто зануритися в це.

Водолій

Карта Таро: Паж мечів, перевернута

Ви не готові визнати, що, можливо, ви занадто старі, щоб зробити певну річ. Вам байдуже, що думають інші. Цього тижня ви зробите дурницю. Якщо ви не заперечуєте, то у вашій голові це нікого не повинно хвилювати.

Риби

Карта Таро: Дев'ятка жезлів, перевернута

Ви задоволені своєю роботою, але вона вам набридає. Щоб робити те, що ви робите, потрібна витривалість і емоційна стійкість. Цей тиждень може просто випробувати терпіння і змусити вас кинути роботу. Ви не будете, але ви подумаєте про це.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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