Гарячий ранок: Як приготувати пікантну каву з перцем чілі

Зранку ніщо не зарядить вас енергією краще, ніж чашка ароматної кави. Цей надзвичайно простий у приготуванні напій завжди має своїх шанувальників, і його можна приготувати за різними рецептами, додавши різні інгредієнти, такі як спеції, молоко, цукор, або навіть алкоголь.

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Але якщо ви шукаєте щось нове та захоплююче, ми пропонуємо спробувати каву з перцем чилі за новим оригінальним рецептом від Smachnonews. Гаряча кава з легкою гостротою перцю чилі зарядить вас бадьорістю і енергією на весь день.

Інгредієнти:

2 чайні ложки кави

1/4 стручка перцю чилі

1/2 чайної ложки кориці

100 мілілітрів води

Приготування:

Спочатку підготуйте перець чилі. Якщо ви використовуєте свіжий перець, промийте його водою, а якщо сушений, дрібно подрібніть його. Покладіть підготовлений перець чилі у турку. Додайте каву і корицю, а потім залийте всі інгредієнти холодною водою. Готуйте каву на найменшому вогні і дивіться, доки вона не почне закипати. Як тільки кава підійметься, вийміть турку з вогню та налийте напій у чашку.

Нагадаємо, що фахівці з області сну стверджують, що звичка пити каву одразу після пробудження може виявитися менш корисною, ніж ви думаєте.

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