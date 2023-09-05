Гарячий ранок: Як приготувати пікантну каву з перцем чілі
Зранку ніщо не зарядить вас енергією краще, ніж чашка ароматної кави. Цей надзвичайно простий у приготуванні напій завжди має своїх шанувальників, і його можна приготувати за різними рецептами, додавши різні інгредієнти, такі як спеції, молоко, цукор, або навіть алкоголь.
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Але якщо ви шукаєте щось нове та захоплююче, ми пропонуємо спробувати каву з перцем чилі за новим оригінальним рецептом від Smachnonews. Гаряча кава з легкою гостротою перцю чилі зарядить вас бадьорістю і енергією на весь день.
Інгредієнти:
- 2 чайні ложки кави
- 1/4 стручка перцю чилі
- 1/2 чайної ложки кориці
- 100 мілілітрів води
Приготування:
- Спочатку підготуйте перець чилі. Якщо ви використовуєте свіжий перець, промийте його водою, а якщо сушений, дрібно подрібніть його.
- Покладіть підготовлений перець чилі у турку. Додайте каву і корицю, а потім залийте всі інгредієнти холодною водою.
- Готуйте каву на найменшому вогні і дивіться, доки вона не почне закипати. Як тільки кава підійметься, вийміть турку з вогню та налийте напій у чашку.
Нагадаємо, що фахівці з області сну стверджують, що звичка пити каву одразу після пробудження може виявитися менш корисною, ніж ви думаєте.
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