Горячее утро: Как приготовить пикантный кофе с перцем чили

Утром ничто не зарядит вас энергией лучше чашки ароматного кофе. Этот чрезвычайно простой в приготовлении напиток всегда имеет своих поклонников, и его можно приготовить по разным рецептам, добавив разные ингредиенты, такие как специи, молоко, сахар, или даже алкоголь.

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Но если вы ищете что-то новое и увлекательное, мы предлагаем попробовать кофе с перцем чили по новому оригинальному рецепту от Smachnonews. Горячий кофе с легкой остротой перца чили зарядит вас бодростью и энергией на весь день.

Ингредиенты:

2 чайные ложки кофе

1/4 стручка перца чили

1/2 чайной ложки корицы

100 миллилитров воды

Приготовление:

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Сначала подготовьте перец чили. Если вы используете перец, промойте его водой, а если сушеный, мелко измельчите его. Положите приготовленный перец чили в турку. Добавьте кофе и корицу, затем залейте все ингредиенты холодной водой. Готовьте кофе на малейшем огне и смотрите, пока он не начнет закипать. Как только кофе поднимется, извлеките турку из огня и налейте напиток в чашку.

Напомним, что специалисты из области сна утверждают, что привычка пить кофе сразу после пробуждения может оказаться менее полезной, чем вы думаете.

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