Горячее утро: Как приготовить пикантный кофе с перцем чили
Утром ничто не зарядит вас энергией лучше чашки ароматного кофе. Этот чрезвычайно простой в приготовлении напиток всегда имеет своих поклонников, и его можно приготовить по разным рецептам, добавив разные ингредиенты, такие как специи, молоко, сахар, или даже алкоголь.
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Но если вы ищете что-то новое и увлекательное, мы предлагаем попробовать кофе с перцем чили по новому оригинальному рецепту от Smachnonews. Горячий кофе с легкой остротой перца чили зарядит вас бодростью и энергией на весь день.
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки кофе
- 1/4 стручка перца чили
- 1/2 чайной ложки корицы
- 100 миллилитров воды
Приготовление:
- Сначала подготовьте перец чили. Если вы используете перец, промойте его водой, а если сушеный, мелко измельчите его.
- Положите приготовленный перец чили в турку. Добавьте кофе и корицу, затем залейте все ингредиенты холодной водой.
- Готовьте кофе на малейшем огне и смотрите, пока он не начнет закипать. Как только кофе поднимется, извлеките турку из огня и налейте напиток в чашку.
Напомним, что специалисты из области сна утверждают, что привычка пить кофе сразу после пробуждения может оказаться менее полезной, чем вы думаете.
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