Гості будуть здивовані: Як приготувати мариновані перці з горіхами та родзинками

Як зробити мариновані перці з горіхами та родзинками

Мариновані перці з перцем, горіхами і родзинками – це надзвичайно смачне поєднання смаків. Це ідеальна закуска для м'яса, яку ви зможете приготувати за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Результат буде апетитним та інтенсивним насиченим смаком.

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Інгредієнти:

3-5 болгарських перців (можна кольорових)

1 столова ложка жовтих родзинок

1 столова ложка кедрових горіхів

1 столова ложка петрушки

1-2 зубчики часнику

Сіль та чорний мелений перець за смаком

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку (за бажанням)

Перці запікайте в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, протягом 30-40 хвилин. Слідкуйте за готовністю, оскільки час приготування залежить від м'ясистості перців. Готові перці прикрийте пакетом або помістіть у пакет на кілька хвилин. Після цього шкірка легше зніматиметься. Очищені перці наріжте на довгі брусочки.

Частково подрібніть кедрові горіхи та підсмажте на сухій сковорідці протягом 2-3 хвилин до появи аромату та виділення олії. У миску зберіть перці, горіхи, родзинки, петрушку та часник. Полийте олією та приправами. Добре перемішайте і залиште протягом хоча б 15 хвилин, щоб настоялось. Подавайте разом із підсушеними на сковороді тостами.

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