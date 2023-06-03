Гости будут удивлены: Как приготовить маринованные перцы с орехами и изюмом

Маринованные перцы с перцем, орехами и изюмом – это необыкновенно вкусное сочетание вкусов. Это идеальная закуска для мяса, которую вы сможете приготовить по рецепту кулинарной блоггерши Кристины Азизян. Результат будет аппетитным и интенсивным насыщенным вкусом.

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Ингредиенты:

3-5 болгарских перцев (можно цветных)

1 столовая ложка желтых изюма

1 столовая ложка кедровых орехов

1 столовая ложка петрушки

1-2 зубчика чеснока

Соль и черный молотый перец по вкусу

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока (по желанию)

Перцы запекайте в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, в течение 30-40 минут. Следите за готовностью, поскольку время приготовления зависит от мясистости перцев. Готовые перцы прикройте пакетом или поместите в пакет на несколько минут. После этого кожура будет легче сниматься. Очищенные перцы нарежьте на длинные брусочки.

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Частично измельчите кедровые орехи и поджарьте в сухой сковороде в течение 2-3 минут до появления аромата и выделения масла. В миску соберите перцы, орехи, изюм, петрушку и чеснок. Полейте растительным маслом и приправами. Хорошо перемешайте и оставьте в течение хотя бы 15 минут, чтобы настоялось. Подавайте вместе с подсушенными на сковороде тостами.

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