Готова броколі буде зеленою: Як зберегти природний колір овочів під час варіння

Як варити брокколі, шпинат та зелений горошок, щоб вони не втрачали зелений колір

Яскраво-зелені овочі завжди приваблюють погляд і додають свіжості будь-якій страві. Проте з часом вони можуть втрачати свій яскравий колір, особливо, якщо вони довше перебувають на відкритому повітрі.

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На щастя, існують способи, які допоможуть зберегти зелений колір овочів, і про них розповіла спортивна дієтологиня Марина Піскун на своїй сторінці в Instagram. Для цього вам знадобиться лише вода з льодом.

Ось як зберегти зелений колір овочів, таких як спаржа, броколі, зелений горошок і шпинат:

Промийте овочі і розділіть їх на зручні частини. У каструлі принесіть до кипіння багато води і додайте сіль (це допоможе зберегти мінерали в овочах, а також прискорить процес обробки). Покладіть овочі у киплячу воду. Не накривайте каструлю кришкою (це дозволить волатильним кислотам, які виділяються з розриваних клітин, випаровуватися вгору, а не залишатися всередині овочів). Тривалість і температура приготування овочів у киплячій воді (цей процес називається "бланшуванням") залежать від виду продукту. Проте не варто перевищувати 5 хвилин приготування після опускання овочів у воду, оскільки після цього починається руйнування хлорофілу. Зазвичай оптимальний час становить 1–3 хвилини, щоб зберегти максимум вітамінів. Після приготування подавайте овочі відразу або опустіть їх у воду з льодом, щоб зупинити подальше нагрівання. Цей процес допоможе зберегти яскравий зелений колір овочів.

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