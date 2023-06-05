Градієнт, боб та тонкий чубчик: 10 стильних зачісок для волосся середньої довжини у 2023 році (фото)

Стильні зачіски 2023 - як постригтися у 2023 році - модні тренди 2023

Якщо ви роками тримаєтеся однієї і тієї ж нудної стрижки, настав час для невеликих змін. Оновіть зачіску, щоб почуватися елегантніше та впевненіше.

Не знаєте, яку стрижку вибрати? UAportal разом з Sante Plus пропонує трендові зачіски для волосся середньої довжини, які точно будуть актуальними у 2023 році.

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У 2023 році в моді злегка завиті пасма, шари та чубчик-шторка. Що стосується довжини стрижок, то цьогоріч дозволено все. Отже, незалежно від того, чи хочете ви кардинально змінитись, чи просто хочете освіжити свою стрижку, у будь-якому випадку ви будете на місці!

1. Градієнт на русяве волосся

Завдяки такій стрижці ви надасте своїй довжині більше об'єму. Градієнт, який ідеально поєднується зі світлим кольором, надає вашим пасмам пишного вигляду.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

2. Градієнт і легкий чубчик

Якщо у вас волосся середньої довжини, спробуйте зробити великі, хвилясті та об’ємні пасма. М’який шар і тонкий чубчик підсилюють ефект, додаючи волоссю текстури та глибини.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

3. Подовжений хвилястий боб

Довгий боб – один із найбільш затребуваних трендів у зачісках 2023 року. Крім того, таку стрижку легко укладати. Волосся матиме красивий і невимушений вигляд.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

4. Багатошарове волосся з чубчиком

Повністю змініть свій образ за допомогою цієї модної зачіски. Ця непокірна і смілива стрижка надасть вам новий вигляд. У поєднанні з ультрасучасним чубчиком це додасть вам шикарного і елегантного вигляду одночасно.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

5. Стрижка до плечей

Ця зачіска додасть нового життя вашому волосся. Стильно та невимушено.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

6. Конічний градієнт на світлому волоссі

Щоб зробити ваше світле волосся середньої довжини більш привабливим, сміливо вибирайте конічний градієнт. Додайте довгий чубчик на бік, щоб підкреслити ваші риси обличчя.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

7. Пряме волосся середньої довжини та чубчик збоку

Пряме волосся середньої довжини вже виглядає чудово, але воно буде виглядати ще краще з чубчиком на бік. Це більш пом'якшить образ.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

8. Хвилясте волосся середньої довжини

Ця зачіска збереже вам довжину та дозволить легше доглядати за волоссям.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

9. Лоб із центральним проділом на прямому волоссі

Пряме волосся, яке обрамляє обличчя проділом по центру, надає вам сучасний і стильний вигляд. За такою стрижкою ще й легко доглядати.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

10. Текстурований скуйовджений лоб

Якщо у вас тонке волосся середньої довжини, лоб є і залишатиметься вашим найкращим варіантом. Просто текстуруйте його відповідно до свого типу волосся. Скуйовджена зачіска допоможе отримати більше об'єму.

Стильні зачіски 2023 - як постригтися влітку 2023 року

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