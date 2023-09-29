Гречка та рис завжди будуть розсипчасті: Як варити крупи, щоб вони не злипались

Як правильно варити крупу, щоб вона не злипалася

Проблема приготування круп, зокрема гречки та рису, полягає в тому, що вони часто злипаються і стають кашоподібними. Цей простий метод допоможе вам приготувати рис та гречку так, щоб вони залишалися розсипчастими і смачними, без злипання та кашеподібності.

Дієтологиня Марина Піскун (maryna.piskun) поділилася простим способом приготування розсипчастих гречки та рису у своєму Instagram. Для цього методу вам знадобиться звичайна сковорідка.

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Ось кроки технології приготування розсипчастої гречки та рису:

Розігрійте суху сковорідку і обсмажте крупу на ній протягом приблизно 3 хвилин.Цей крок допоможе виділити масло з крупи, надаючи їй особливого аромату. Крім того, це змінює структуру крохмальних зерен, що зменшує їхню схильність до злипання під час подальшого варіння. Якщо ваша крупа була зберігана в умовах, де вона могла набрати вологу і запах, цей крок також допоможе видалити непотрібний запах. Заготовте кип'ячену воду, соліть її за смаком. Кількість рідини до крупи повинна бути у співвідношенні 2:1. Додайте крупу до киплячої води. У разі готування рису воду можна приправити спеціями за вашим смаком: карі, зіра, кардамон, кмин, кориця, гвоздика, навіть цедра цитрусових підійдуть. Перемішайте лише один раз та зачекайте, поки маса знову закипить. Зменште вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою. Не рухайте крупу під час приготування (15-20 хвилин). Зніміть з вогню. Якщо вода не випарувалася до кінця, ви можете використовувати ситко або покрити каструлю сухим рушником, замість кришки.

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