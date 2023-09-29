Гречка и рис всегда будут рассыпчатыми: Как варить крупу, чтобы они не слипались

Проблема приготовления круп, в том числе гречихи и риса, заключается в том, что они часто слипаются и становятся кашевидными. Этот простой метод поможет вам приготовить рис и гречку так, чтобы они оставались рассыпчатыми и вкусными, без слипания и кашеобразия.

Диетология Марина Пискун (maryna.piskun) поделилась простым способом приготовления рассыпчатых гречихи и риса в своем Instagram. Для этого метода вам понадобится обычная сковорода.

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Вот шаги технологии приготовления рассыпчатой гречки и риса:

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте крупу на ней в течение примерно 3 минут. Этот шаг поможет выделить масло из крупы, придавая ей особый аромат. Кроме того, это изменяет структуру крахмальных зерен, что уменьшает их склонность к слипанию во время последующей варки. Если ваша крупа хранилась в условиях, где она могла набрать влагу и запах, этот шаг также поможет удалить ненужный запах. Заготовьте кипяченую воду, солите по вкусу. Количество жидкости к крупе должно быть в соотношении 2:1. Добавьте крупу в кипящую воду. В случае приготовления риса воду можно приправить специями по вашему вкусу: карри, зира, кардамон, тмин, корица, гвоздика, даже цедра цитрусовых подойдут. Перемешайте только один раз и подождите, пока снова закипит масса. Убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Не двигайте крупу во время приготовления (15-20 минут). Снимите с огня. Если вода не испарилась до конца, вы можете использовать ситко или покрыть кастрюлю сухим полотенцем вместо крышки.

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