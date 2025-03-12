Гривні певних номіналів не приймають у супермаркетах: як діяти покупцям

У супермаркетах та магазинах України касири можуть відмовлятись приймати певні купюри чи монети, пояснюючи це тим, що немає здачі. Однак така практика є порушенням законодавства, і в таких випадках покупцям рекомендується звертатися зі скаргою до адміністрації закладу.

Як зазначили експерти "Захисту прав споживачів", покупці повинні поскаржитися керівництву супермаркету, адже:

касири зобов’язані приймати банкноти та монети будь-яких номіналів;

касири повинні забезпечити наявність необхідної кількості грошей для здачі.

Також підкреслюється, що вимога конкретної суми здачі від покупця або примушування його обмінювати великі купюри в іншому місці – це порушення обов'язків касира.

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"Проблема з відсутністю решти – це відповідальність касира, а не покупця. Якщо касир продовжує наполягати на таких вимогах, звертайтеся до керівництва магазину і повідомляйте про порушення", – пояснили експерти.

Супермаркети можуть вводити в оману українців через неправильне оформлення цінників

Магазини та супермаркети зобов'язані на цінниках вказувати точну, зрозумілу та лаконічну інформацію, щоб не вводити покупців в оману. Наприклад, повинно бути чітко зазначено, яка вага товару відповідає вказаній ціні. Порушення таких вимог може призвести до відповідальності.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що оформлення цінників має бути завершене до того, як товар потрапить у торговий зал. Працівники магазину повинні перевірити наявність і правильність оформлення цінників перед початком роботи.

Раніше ми розповідали, що в деяких українців під час обміну доларів купюри можуть конфіскувати.

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