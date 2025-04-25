Грози й зливи атакують: синоптики попередили, коли негода накриє всю Україну

Через аномально високу температуру повітря, Україна стала найтеплішою країною Європейського континенту. Незважаючи на те, що в окремих регіонах ще пройдуть дощі, вже найближчим часом синоптична картина зазнає змін.

За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 25 квітня, на території країни очікується справжнє літнє тепло, пише Nv.ua. Прогнозують короткочасні дощі з грозами по всіх регіонах. Уночі найпрохолодніше буде на заході – близько +8°C, тоді як удень найвища температура сягне +27°C у центрі країни та на Луганщині.

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Прогноз по регіонах на 25 квітня

Західна Україна: Ясна погода з періодичною хмарністю, місцями очікуються зливи та грози. Температура вночі +9...+11°C, вдень +20...+22°C.

Північні області: Переважно сонячно, ймовірні короткочасні дощі з грозами. Нічна температура +10...+12°C, денна – +20...+22°C.

Центр України: Схожа ситуація – мінлива хмарність, дощі та грози не виключені. Вночі буде +10...+12°C, удень –+23...+25°C.

Південні регіони: Тепло та сонячно, з можливими опадами у вигляді злив і гроз. Вночі +13...+15°C, вдень – до +25°C.

Схід країни: Прогнозують грози при переважно сонячній погоді. Температура вночі коливатиметься в межах +10...+12°C, вдень – +23...+25°C.

Крим: У регіоні зберігатиметься мінлива хмарність, можливі зливи з грозами. Нічна температура становитиме +9...+11°C, денна – +19...+21°C.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода.

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