Грози, подекуди град та шквали: прогноз погоди в Україні на 4 липня

У п’ятницю, 4 липня, в Україні переважатиме малохмарна, суха погода. Температура вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 °С. У центральних і південних регіонах денна спека сягне +32…+37 °С. Вітер буде слабкий, змінного напрямку, з поривами до 8 м/с.

Проте у західних, північних і Вінницькій областях очікуються короткочасні грозові дощі, місцями можливий град і пориви вітру до 15–20 м/с. В інших регіонах — без опадів. Про це повідомив метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Температура в нічні години сягатиме 15–20 градусів, а на сході країни буде трохи прохолодніше — до +11…+16 °С. Вдень повітря прогріється до +28…+33 °С, місцями в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях очікується сильна спека — до +35 °С. На північному заході країни буде значно прохолодніше — +20…+25 °С.

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У Києві ніч пройде без опадів, а от удень можливий короткочасний дощ із грозою. Подекуди ймовірні шквали й град. Температура повітря становитиме +18…+20 градусів уночі та до +32 °С удень. Вітер у столиці — північно-західний, з помірною силою. За архівними даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища температура повітря в Києві цього дня була зафіксована у 1938 році — 34,4 градуса, а найнижча — у 1892 році, лише +8,8 °С.

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