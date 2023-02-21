ГУР засвітило UH-60 BLACK HAWK на службі в Україні: до цього інформації про передачу "чорних яструбів" не було

В Головному управлінні розвідки України опублікували допис про пілотів-розвідників гелікоптерів, які виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту. До нього прикріпили фото, що свідчать про те, що військові мають принаймні один багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk (Чорний Яструб).

Це підтверджують також профільні авіаторські пабліки, а порівняння з сайту розробника Sikorsky Aircraft також вказують на те, що на фото ГУР саме UH-60 Black Hawk.

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Офіційно про передачу цих американських гелікоптерів Україні не повідомлялося. До того ж деякі члени НАТО не мають у своєму розпорядженні цих вертольотів

Що відомо про UH-60 Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk (Чорний Яструб) – це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів.

Дослідний екземпляр вертольота піднявся в небо 17 жовтня 1974 року, а 23 грудня 1976 року вертоліт став переможцем оголошеного військовими конкурсу і був запущений в серійне виробництво.

В жовтні 2020 року Армія США отримала на озброєння перший багатоцільовий гелікоптер у модифікації UH-60V Black Hawk зі «скляною» кабіною. До нової версії було модернізовано гелікоптер UH-60L.

Головною відмінністю модернізованої версії є повністю цифрова кабіна пілотів і управління, уніфіковане з сучасними багатоцільовими гелікоптерами UH-60M.

Розробка «скляної» кабіни для гелікоптера Black Hawk тривала два з половиною роки. Цифрова кабіна пілотів Black Hawk отримала чотири контрастні рідкокристалічні дисплеї. На два з них виводиться інформація про швидкість, висоту польоту, крен і тангаж, на інші два – польотні завдання, показники датчиків і будь-яка інша інформація, яку вибирають пілоти.

Нове обладнання виконано за модульним принципом з відкритою архітектурою. Це означає, що в міру модернізації до складу бортового обладнання можуть бути додані нові системи. При цьому додаткових доробок не потрібно. Програмне забезпечення також виконано модульним, завдяки чому деякі нові функції можна додавати установкою додаткових додатків.

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Характеристики UH-60 Black Hawk

Максимально допустима швидкість: 361 км/год;

Максимальна швидкість: 296 км/год;

Крейсерська швидкість: 282 км/год;

Екіпаж: 3 особи (2 пілоти, борттехнік);

Пасажирів місткість: 11 солдатів, або 6 лежачих;

Довжина: 19,76 м;

Довжина фюзеляжу: 16,26 м (без штанги дозаправки);

Діаметр несучого гвинта : 16,36 м;

Діаметр кермового гвинта: 3,35 м;

Висота: 5,13 м (з хвостовим гвинтом);

База шасі: 8,83 м;

Колія шасі: 2,705 м;

Маса порожнього: 5224 кг;

Нормальна злітна вага: 7907 кг;

Максимальна злітна маса: 11113 кг;

Маса корисного навантаження: 1197 кг (внутрішня); на підвісці: 4082 кг;

Об'єм паливних баків: 1361 л + 2 × 700 л додаткових бака в кабіні (+2 × 870 л та 2 × 1703 л ПТБ);

Силова установка: 2 × турбувальних General Electric T700-GE-701C;

Потужність двигунів: 2 × 1880 к. с. с.

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