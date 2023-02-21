ГУР засветило UH-60 BLACK HAWK на службе в Украине: до этого информации о передаче "черных ястребов" не было

В Главном управлении разведки Украины опубликовали сообщение о пилотах-разведчиках вертолетов, выполняющих боевые задания на всех участках фронта. К нему прикрепили фото, свидетельствующие о том, что военные имеют по крайней мере один многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk (Черный Ястреб).

Это подтверждают профильные авиаторские паблики, а сравнения с сайта разработчика Sikorsky Aircraft также указывают на то, что на фото ГУР именно UH-60 Black Hawk.

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Официально о передаче этих американских вертолетов Украине не сообщалось. К тому же некоторые члены НАТО не располагают этими вертолетами.

Что известно об UH-60 Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный Ястреб) – это американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 г., а 23 декабря 1976 г. вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство.

В октябре 2020 года Армия США получила на вооружение первый многоцелевой вертолет в модификации UH-60V Black Hawk со «стеклянной» кабиной. К новой версии был модернизирован вертолет UH-60L.

Главным отличием модернизированной версии является полностью цифровая кабина пилотов и управления, унифицированная с современными многоцелевыми вертолетами UH-60M.

Разработка «стеклянной» кабины для вертолета Black Hawk длилась два с половиной года. Цифровая кабина пилотов Black Hawk получила четыре контрастных жидкокристаллических дисплея. На два из них выводится информация о скорости, высоте полета, крене и тангаже, на остальные две – полетные задачи, показатели датчиков и любая другая информация, выбираемая пилотами.

Новое оборудование выполнено по модульному принципу с открытой архитектурой. Это означает, что по мере модернизации в состав бортового оборудования могут быть добавлены новые системы. При этом дополнительных наработок не требуется. Программное обеспечение также выполнено модульным, благодаря чему некоторые новые функции можно добавлять установкой дополнительных приложений.

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Характеристики UH-60 Black Hawk

Максимально допустимая скорость: 361 км/ч;

Максимальная скорость: 296 км/ч;

Крейсерская скорость: 282 км/ч;

Экипаж: 3 человека (2 пилота, борттехник);

Пассажиров вместимость: 11 солдат, или 6 лежачих;

Длина: 19,76 м;

Длина фюзеляжа: 16,26 м (без штанги дозаправки);

Диаметр несущего винта: 16,36 м;

Диаметр рулевого винта: 3,35 м;

Высота: 5,13 м (с хвостовым винтом);

База шасси: 8,83 м;

Колея шасси: 2,705 м;

Масса пустого: 5224 кг;

Нормальный взлетный вес: 7907 кг;

Максимальная взлетная масса: 11 113 кг;

Масса полезной нагрузки: 1197 кг (внутренняя); на подвеске: 4082 кг;

Объем топливных баков: 1361 л + 2×700 л дополнительных бака в кабине (+2×870 л и 2×1703 л ПТБ);

Силовая установка: 2× турбовальных General Electric T700-GE-701C;

Мощность двигателей: 2 × 1880 л.с. с.

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