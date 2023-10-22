Hubble помітив 'космічного пуголовка в червоному морі': фото

Космічний телескоп Hubble серед різкого червоного світла туманності Душа (Westerhout 5 або IC 1848) сфотографував газоподібний стовп, який "утримує дитинча зірки". Об'єкт нагадує пуголовка.

Як повідомляє Live Science, фото було зроблене за 7000 світлових років від Землі в сузір’ї Кассіопеї, у спіральному рукаві Персея галактики Чумацький Шлях.

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Зазначається, що нове зображення показує темний об’єкт у формі пуголовка в "червоному морі" – туманності, яка є скупченням пилу й газу в космосі.

"Зокрема, це емісійна туманність — яскрава дифузна хмара електрично зарядженого газу, яка випромінює власне світло. Туманність червона, тому що вона випромінює світло H-альфа, яке є результатом того, що електрони в атомах водню випромінюють світло, коли вони стають менш енергетичними", – зазначає видання.

Цей "пуголовок" є газовою кулькою, що випаровується (EGG). Ці бульбашки міжзоряного газу досить щільні, щоб згортатися під власною вагою, утворюючи молоді зірки, схожі на яйця, які вилуплюються.

Однак це "яйце" (KAG2008 globule 13 і J025838.6+604259) відрізняється від більшості, бо є відокремленим вільно плаваючим тілом з чіткою формою "голова-хвіст" (frEGG).

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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