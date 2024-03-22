Худніть з розумом: інтервальне голодування 8:16 може підвищити ризик смерті від серцево-судинних захворювань

Конференції науковців, ініційовані Американською асоціацією кардіологів, служать місцем для аналізу останніх наукових відкриттів. Нещодавні дані, представлені на сесіях, присвячених епідеміології та профілактиці серцево-судинних захворювань у Чикаго, підкреслюють значення здорового способу життя, в тому числі правильного харчування, для підтримки здоров'я.

В ході дослідження, в якому брали участь більше ніж 20 тис. американців, було виявлено, що особи, що дотримуються режиму харчування з обмеженням прийому їжі до 8 годин щодня, мають збільшений шанс на розвиток серцевих захворювань у порівнянні з тими, хто розподіляє їжу на більший проміжок часу. Така стратегія харчування, відома як інтервальне голодування, стала популярною, як спосіб поліпшення здоров’я і зниження ваги, пише NV.

Метод обмеження часу прийому їжі передбачає вибір конкретного періоду дня для їди, часто в межах 4−12 годин на добу. Згідно з дослідженням, переважна більшість людей, що слідують цій системі, віддають перевагу 8-годинному вікну для прийому їжі та 16-годинному періоду голодування. Минулі дослідження вже вказували на позитивний вплив цього методу на показники здоров’я, такі як артеріальний тиск і рівень холестерину.

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Дослідження вказує на можливі небезпеки, пов'язані з дієтами, що обмежують час прийому їжі. Згідно з аналізом даних NHANES з 2003 по 2018 роки, особи, які слідували 8-годинному вікну для харчування, мали підвищений ризик летального випадку через серцеві захворювання, особливо ті, хто вже страждав на серцеві недуги чи онкологічні захворювання. Проте, такий підхід не вплинув на зменшення загального ризику смертності.

Вчені радять бути обережними з використанням часових обмежень у харчуванні, зокрема для людей з серйозними захворюваннями. Результати дослідження підкреслюють необхідність підходу, що враховує індивідуальні особливості, при складанні дієтичних рекомендацій, виходячи з показників здоров’я особи та актуальних наукових даних. Вони також нагадують, що хоча є зв’язок між обмеженням часу приймання їжі та смертю від серцево-судинних захворювань, це не означає, що обмеження часу приймання їжі є прямою причиною таких смертей.

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Доктор Крістофер Д. Гарднер зі Стенфордського університету висловився, що, хоча часове обмеження харчування може мати короткострокові переваги, важливо також враховувати можливі довгострокові ризики. Він підкреслив значення подальших наукових досліджень для глибшого розуміння цієї теми.

Результати цього дослідження є попередніми, і для їх остаточної оцінки потрібна їх публікація в рецензованому журналі. Американська кардіологічна асоціація дотримується суворих стандартів і не дає оцінок достовірності представлених даних до їх ретельної перевірки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий тренд, який розповсюдився не лише серед TikTok-блогерів та керівників Кремнієвої долини, але з недавніх пір і серед лікарів. Зокрема, йдеться про дофамінове голодування.

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