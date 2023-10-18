Їх вважали зниклими: рідкісні м'ясоїдні жуки атакували острів у Великій Британії (відео, фото)

У Великій Британії виявили рідкісний вид м'ясоїдних жуків Dermestes Undulatus, який, як вважалося, зник у 2020 році.

Як повідомляє mirror.co.uk, цих плодоїдних жуків з сімейства шкіроїдів помітили на острові Флет-Холм в Уельсі. Dermestes Undulatus харчуються шкірою, плоттю та кістками тварин.

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"Ця історія не для гидливих, бо жуки харчуються трупами тварин. Dermestes буквально означає - пожирачі шкіри. Вони справжній головний біль для музеїв, проте дуже корисні в судовій медицині, оскільки допомагають визначити вік останків", — прокоментувала знахідку прессекретарка Флет-Холм Сара Морган.

Головною загадкою залишається, як комахи повернулися до Великої Британії, бо їх не бачили там уже три роки. Експерти припустили, що їх разом з останками тварин могли занести на острів у Брістольській затоці чайки з території Франції.

Біологів поява жуків втішила, оскільки Флет-Холм оголошено дружньою територією для бджіл, а також багатьох рідкісних видів комах та тварин. Зокрема, там знаходиться колонія клуш, чия чисельність у Європі швидко скорочується. Також на острові мешкають ламкі веретениці - безногі ящірки, що знаходяться під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у Бразилії мисливці запевнили, що знайшли чупакабру. Вони показали відео своєї жертви, заявивши, що це був "вампір".

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