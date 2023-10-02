Ілон Маск цинічно пожартував про Зеленського та військову допомогу Україні і розізлив українців (фото)

У понеділок, 2 жовтня, Ілон Маск опублікував пост у соцмережі Х (колишній Twitter), в якому розмістив, смішний, на його думку, мем. На ньому Зеленський із сумним обличчям Зеленського та підпис:

"Коли пройшло п’ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги у розмірі мільярда доларів".

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Ймовірно, Маск вирішив пожартувати над президентом України за те, що той часто наголошує, що Україні потрібна допомога, як військова, так і фінансова під час повномасштабної війни з Росією.

Слова мільярдера не оцінили користувачі мережі, і під його постом з’явилося безліч гнівних коментарів.

Нагадаємо, Ілон Маск планує зробити платним доступ до мережі Х.

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