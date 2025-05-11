Чи має право військовий, який служив менше року отримати пенсію по інвалідності: відповідь ПФУ

Від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, багато військовослужбовців стали на захист України. Вони мають право на пенсійне забезпечення за спеціальними умовами. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснили, чи може військовий, який проходив службу менше року та отримав контузію, претендувати на пенсію по інвалідності.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№ 2262-XII), інвалідна пенсія може бути призначена незалежно від строку служби, якщо травма чи захворювання були отримані під час виконання обов’язків. Тобто, навіть короткий період служби не є перешкодою, якщо є підтвердження, що інвалідність настала внаслідок бойових дій чи військової служби. Про це пише zn.ua.

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Починаючи з 1 січня 2025 року, визначення ступеня втрати працездатності здійснюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — вони замінять нинішні медико-соціальні експертні комісії. Саме їх висновок буде підставою для ухвалення рішення Пенсійним фондом щодо нарахування пенсії.

Для отримання пенсії по інвалідності потрібно надати витяг з рішення експертної команди, документи, що підтверджують зв’язок поранення або контузії зі службою (зокрема довідку ВЛК), а також особисту заяву до органу Пенсійного фонду. Збір і передача необхідних документів здійснюється через відповідні структурні підрозділи міністерств, згідно з постановою правління ПФУ від 30 січня 2007 року.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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