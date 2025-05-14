Чи мають право особи без громадянства та іноземці отримати статус УБД

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проходять службу в Збройних силах України або Державній спеціальній службі транспорту, мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці, які брали участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також забезпечення оборони країни в умовах збройної агресії Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони України, зазначивши, що процедура присвоєння цього статусу ґрунтується на чинних законодавчих актах. При цьому, як підкреслюють у Міноборони, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", прирівнюються до українських військовослужбовців.

"Таким чином, за умови виконання визначених законом обов’язків, іноземні громадяни також мають право на отримання статусу УБД. Для цього їм необхідно пройти ту саму процедуру, що й громадянам України", — пояснив полковник Сергій Галімський, директор Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони.

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Особи зі статусом УБД мають ряд державних пільг. Серед основних — можливість дострокового виходу на пенсію. Військовослужбовцям, як контрактникам, так і мобілізованим, під час служби зараховується стаж, необхідний для виходу на пенсію.

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко зазначила, що для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, трудовий стаж продовжує нараховуватися відповідно до статті 8 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Період служби в умовах особливого періоду, включаючи воєнний стан, зараховується не лише до трудового стажу, а й до вислуги років.

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