Чи мають право на комунальні пільги дружина військового та її діти від першого шлюбу

З початку повномасштабної війни з Росією тисячі українців стали на захист Батьківщини. Держава, вдячна за їхню відвагу, передбачила низку пільг для учасників бойових дій (УБД). Однією з таких пільг є знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Про це пише zn.ua.

На кого поширюється пільга?

Часто виникає питання: чи можуть скористатися пільгами на комуналку члени сім'ї учасника бойових дій, зокрема, дружина та діти від попереднього шлюбу?

Відповідь на це питання дає Пенсійний фонд України. Згідно з чинним законодавством, пільги на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 75% надаються не тільки безпосередньо учаснику бойових дій, але й членам його сім'ї, які проживають з ним спільно.

До складу сім'ї пільговика входять:

Дружина (чоловік) учасника бойових дій.

учасника бойових дій. Неповнолітні діти до 18 років, незалежно від того, чи є вони спільними дітьми.

Які послуги підпадають під пільгу?

Пільга поширюється на оплату:

Житла: знижка надається на оплату квартирної плати.

знижка надається на оплату квартирної плати. Комунальних послуг: це стосується оплати за газ, електроенергію, воду тощо.

це стосується оплати за газ, електроенергію, воду тощо. Палива: учасники бойових дій можуть отримати знижку на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Як оформити пільгу?

Для оформлення пільги необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем проживання та надати необхідний пакет документів. Документи та порядок оформлення можуть дещо відрізнятися в різних регіонах, тому рекомендується уточнити деталі безпосередньо у Пенсійному фонді.

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Важливо пам'ятати:

Пільга надається за умови спільного проживання члена сім'ї з учасником бойових дій. Для отримання пільги необхідно підтвердити сімейні стосунки та фактичне проживання разом. Розмір пільги та перелік послуг, на які вона поширюється, можуть змінюватися відповідно до законодавства.

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