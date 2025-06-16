Іран атакував Ізраїль ракетами: є троє загиблих, поранені, пошкоджені електростанція багатоповерхівки та НПЗ (фото)

У ніч на 16 червня Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 67 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN. Сирени лунали по всій країні вже третю ніч поспіль. Армія оборони Ізраїлю закликала населення залишатися в укриттях.

За даними медиків, удари були зафіксовані в кількох районах центрального Ізраїлю. Постраждали багатоквартирні будинки, електростанція та нафтопереробний завод у Хайфі. У пошкоджених будівлях деякі мешканці опинилися заблокованими.

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

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The Times of Israel повідомляє, що серед постраждалих – 10-річний хлопчик у важкому стані, ще одна жінка близько 30 років – у тяжкому. Загалом до лікарень доставлено 67 осіб, 29 із них були госпіталізовані.

За інформацією Ізраїльської електричної корпорації, обстріли призвели до перебоїв в електропостачанні. Бригади працюють над усуненням загроз і відновленням мережі.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль завдав удару по ядерних та військових обʼєктах Ірану. В наслідок атаки загинув начальник КВІР Хасейн Саламі.

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