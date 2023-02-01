Ірландія планує обмежити підтримку та розміщення біженців з України: що відомо

В Ірландії уряд планує обмежити період підтримки та розміщення біженців з України. Йдеться про встановлення терміну дії запропонованої підтримки для українців.

Зокрема, про надання житла, як це зробили в інших країнах Євросоюзу. Про це повідомляє ірландське видання Irish Times.

Зазначається, що уряд під час засідання обговорить проблему міграційної кризи в країні. Вона виникла через нестачу соціального житла для біженців з інших країн, які шукають притулок.

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Зокрема, минулого тижня у Департаменті інтеграції оголосили, що через проблеми із пропускною спроможністю мають закрити транзитний вузол Citywest.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Ірландія надала прихисток понад 73 тисячам біженців. Йдеться не лише про українців, але й вихідців з інших країн.

Нагадаємо, раніше UAportal підрахував, в яких країнах найбільше виплати для українських біженців. Ірландія входить в список цих країн.

Раніше для деяких категорій біженців в Ірландії змінили умови перебування. Тепер українцям доведеться доплачувати за харчування.

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