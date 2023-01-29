Дослідники розповіли, яка французька графиня тримала зуби в роті за допомогою золотого дроту (фото)

Вчені відкрили таємницю французької аристократки XVII століття через 400 років після її смерті. Вельможна пані використовувала золотий дріт, щоб уберегти зуби від випадання.

Тіло Анни Д'алегр, яка померла в 1619 році, було виявлено під час археологічних розкопок в Шато де Лаваль на північному заході Франції в 1988 році. Про це із посиланням на дослідження пише Phys.org.

У той час археологи помітили, що у неї був зубний протез, але вони не мали передових інструментів сканування, щоб дізнатися більше. Забальзамований у свинцевій труні, її скелет і зуби надзвичайно добре збереглися.

Зазначається, що команда археологів і стоматологів визначила, що Д’алегр страждала пародонтозом, через який її зуби розхитувалися.

Сканування "конусоподібним променем", яке використовує рентгенівські промені для створення тривимірних зображень, показало, що золотий дріт використовувався для скріплення та стягування кількох її зубів. У неї також був штучний зуб зі слонової кістки слона, а не бегемота, який був популярний у той час.

Читайте також: У Франції викопали рідкісну римську дерев'яну табличку із залишками чорнила

Декоративна стоматологічна робота лише "погіршила ситуацію", сказав Розенн Коллетер, археолог із Французького національного інституту профілактичних археологічних досліджень і провідний автор дослідження.

За словами вчених, золоті дроти потребували б повторного затягування протягом багатьох років, що ще більше дестабілізує сусідні зуби.

Ймовірно, Д'алегр пережила біль не тільки через медичні причини. На аристократичних жінок чинився величезний тиск у той час, коли зовнішність вважалася пов’язаною з цінністю та статусом у суспільстві.

Нагадаємо, у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!