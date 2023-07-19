Зі спецсталі: у мережі показали виготовлення тризуба для 'Батьківщини-матері' (відео)

Українські фахівці закінчують виготовлення конструкцій герба, який встановлять на щиті монумента "Батьківщина-мати" у Києві до 24 серпня до Дня Незалежності України. Для цього використовується спецсталь.

Роботи будуть виконані коштом групи "Метінвест". Про це повідомили у виданні Liga.net.

"Показали герб України, який замість герба СРСР буде на щиті монумента "Батьківщина-мати". Для цього проєкту група Метінвест безоплатно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба. Зокрема, було відновлено марку сталі, з якої 1981 року було створено весь монумент", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Одесі на вокзалі закрили назву міста російською мовою та барельєф Леніна (відео)

Зазначається, що тризуб виготовлять з двох видів сталі – нержавійки завтовшки 1,7 мм та сталі товщиною 1,5 мм.

Прокат сталі для оновленого символу виконали працівники Запоріжсталі. Розміри тризуба будуть 7,5 метра на 4,5 метра. Спочатку було три проєкти – обрали з виступами по периметру, щоб герб не виглядав плоским на щиті.

Нагадаємо, раніше Ткаченко наголошував, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !