З України відступлять аномальні морози: синоптикиня назвала дату потепління

Останній місяць зими у самому розпалі, проте багатьом вже кортить тепла та сонячних днів. Дізнайтеся, коли в Україні прогнозується потепління.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що холодна погода утримається протягом усього тижня. Морози ймовірно збережуться щонайменше до 23 лютого.

В Україні зараз панує атмосферний фронт, що спричинив морозну погоду, снігопади та ожеледицю. Вдень 18 лютого температура коливатиметься від -2 до -7°С, а вночі може опускатися до -8...-13°C, місцями – до -21°C. Тому, виходячи надвір, варто тепло вдягатися, закривати обличчя та берегти горло, аби уникнути застуди.

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Коли в Україні потеплішає

За прогнозом Наталки Діденко, підвищення температури очікується з 24 лютого 2025 року.

Прогноз "Укргідрометцентру" також вказує на потепління лише у 20-х числах місяця. До цього часу в більшості регіонів очікуються опади у вигляді снігу та дощу з мокрим снігом. Існує ймовірність налипання снігу та утворення ожеледі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати від погоди в Україні навесні та влітку.

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